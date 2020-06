Reggio, Falcomatà: 'Bene l'arrivo di 90 nuovi Agenti di Polizia'

"Auguri di buon lavoro ai 90 nuovi agenti di Polizia presentati questa mattina alla Villa Comunale, in capo alla Questura reggina ed impegnati da oggi sul territorio metropolitano di Reggio Calabria in attività relative all'ordine pubblico alla lotta alla criminalità organizzata". E' quanto scrive in una nota il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimendo le sue personali felicitazioni ai nuovi agenti operativi sul territorio reggino, al Questore Maurizio Vallone e al Prefetto Massimo Mariani, questa mattina impegnati in una sobria cerimonia di presentazione alla Villa Comunale di Reggio Calabria.

"In questi anni il lavoro egregio delle forze dell'ordine ha prodotto importanti risultati sul tema del contrasto al crimine organizzato - ha commentato il Sindaco Falcomatà - il tema della lotta alla 'ndrangheta, in termini di prevenzione cosi come per gli aspetti repressivi, risulta centrale nel percorso di sviluppo che la nostra città ha intrapreso negli ultimi anni. In questa ottica l'aumento della dotazione organica in servizio sul nostro territorio non potrà che amplificare il proficuo lavoro svolto dalle forze di Polizia, costituendo una nuova linfa per ciò che riguarda l'attività investigativa per il contrasto alla criminalità organizzata oltre che una maggiore prossimità ai cittadini".

"In questi ultimi mesi la Polizia di Stato, insieme alle altre forze dell'ordine, con il coordinamento della Prefettura, ha prodotto uno sforzo straordinario per far fronte alle molteplici esigenze evidenziate dallo stato di emergenza determinato dalla crisi sanitaria del Covid. Ancora una volta la comunità reggina ha avuto la prova provata che il motto della nostra Polizia "esserci sempre" non è uno slogan, ma una filosofia di vita, una vera e propria missione per migliaia di operatori della forza pubblica che ogni giorno operano in silenzio, spesso anche tra mille difficoltà, al servizio dei cittadini. Mai come in questo momento è fondamentale affermare la presenza della Squadra Stato, a tutela dei diritti dei cittadini e con l'obiettivo di liberare il nostro territorio dal gioco della criminalità organizzata".