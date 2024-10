Reggio, Falcomatà: ‘Cosi ci stiamo preparando alla Fase 2’

Nuovo appuntamento in diretta con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Oggi, 21 aprile, il primo cittadino di Reggio Calabria torna ad interagire con il pubblico ed aggiornarlo sull’attuale situazione Coronavirus.

Bene lo stanziamento da parte del Governo di 3,5 miliardi. E’ una buona notizia ma non basta. Noi come ANCI ne avevamo chiesti 5, ma non come trattativa. Semplicemente perchè sono le risorse che servono ai Comuni per rientrare nei costi. I buoni spesa stanno per finire, sapevamo fosse una misura. Domani consegneremo un’altra parte, fino al completamento. Ci stiamo organizzando per il piano per la ripresa. La affrontiamo con preoccupazione, ma attenzione, non confondiamola con la paura. Noi tutti abbiamo affrontato questa fase con grande senso di responsabilità, e dobbiamo continuare a farlo. Stiamo lavorando alla possibilità che i commercianti possano godere di maggiori spazi rispetto a quelli che hanno avuto fino ad oggi. Ci stiamo organizzando come ATAM per ripristinare i percorsi nel periodo di Fase 2 cosi come i servizi pubblici essenziali. Proveremo ad aiutare anche chi fino ad oggi non ha avuto un lavoro, con percorsi di inserimento e non conoscendo qualcuno o qualcosa.