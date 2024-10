Reggio, Falcomatà: ‘Valuteremo apertura cartolerie. Inizia una settimana particolare’

Nuovo appuntamento in diretta con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Oggi, 6 aprile, il primo cittadino di Reggio Calabria torna ad interagire con il pubblico ed aggiornarlo sull’attuale situazione Coronavirus.

Inizia una settimana molto particolare, quella che porta alla Pasqua e quella che potrebbe portare all’ultima settimana di quarantena. Permettetemi di ricordare il terremoto che ha colpito L’Aquila, dato che oggi corre il triste anniversario.

Articoli di cancelleria

Mi avete anche sollecitato anche in vista della Pasqua, di poter acquistare pennarelli e articoli di cancelleria. Mi è sin da subito sembrata una richiesta corretta, dobbiamo metterci nei panni anche dei bambini, e per loro sono beni di prima necessità perchè fanno sviluppare il motore della fantasia. E il Coronavirus non deve rallentare tutto questo. Ancora non sono state aggiornate le domande frequenti, però sappiamo che si sta andando verso questa direzione. Spero nelle prossime ore già di darvi novità. Le cartolerie non riapriranno, potranno essere al momento acquistate presso i centri commerciali. Vedremo se si potrà fare qualcosa, io sono favorevole alla riapertura.

Aumento prezzi nei supermercati

A proposito dei prezzi dei supermercati, abbiamo aperto un dibattito, e stiamo trovando sostegno dell’Unione dei Consumatori che ha tenuto accesa l’attenzione su questo. Noi abbiamo comunque chiesto alla Polizia Locale di aumentare i controlli. Tocca anche a voi segnalare e denunciare situazioni di sciacallaggio.

Imprenditori reggini: vanno sostenuti

Ieri alcuni importanti imprenditori reggini hanno sollevato un appello nei confronti del Governo nazionale per facilitare l’accesso al credito, affinchè si faccia da garante per sbloccare prestiti a breve-lungo termine. Sono persone che attraverso le loro qualità ed il loro talento consentono di dare da mangiare alle persone che lavorano e generano economia. Vanno sostenute. Si dovrà raggiungere l’obiettivo di consentire agli imprenditori di potersi rialzare il prima possibile. A proposito di richieste, la domanda che sarà oggetto dei prossimi giorni è quella di poter lavorare nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ci stiamo lavorano ma occorre ancora qualche ora per essere definita. E’ fondamentale che voi possiate farlo.

Il Bonus spesa

Nel fine settimana sono pervenute 2000 domande. Sono in atto verifiche per valutare il reale bisogno, la mail si riempie molto velocemente. La domanda ricordo non è a sportello, ne avrà diritto chi ne avrà bisogno. Non ci stiamo fermando un attimo, se trovate la casella piena insistete.

Situazione Aeroporto

Ho raccolto degli spunti nei giorni scorsi in merito al nostro Aeroporto. Quando fu chiuso un mese fa nel silenzio totale, ricorderete le mie parole. Intanto non doveva essere chiuso perchè era l’unico contatto che noi avevamo con il resto del Paese. Sacal ha annunciato di non avere fondi tali per garantire stipendi ai propri dipendenti. Come molti di voi potranno verificare è impossibile prenotare voli da e per Reggio nella fase autunnale, fase in teoria dove dovremmo poter muoverci.

Grazie a tutti i cittadini

Vorrei ringraziare i nostri ultras. Amare la propria città vuol dire fare cose come quella che i nostri tifosi hanno fatto ieri: un acquisto importante di spesa sospesa. Dobbiamo esser contenti nel vedere quanto stiamo facendo, anche nel nostro piccolo. Vorrei ringraziare anche il nostro panettiere Tullio e con lui tutto l’esercito di panettieri che ogni mattina continuano a garantirci un minimo di normalità. Il nostro ringraziamento oltre al personale medico va anche a tutti i medici che lavorano fuori Reggio, come Ilaria che si trova a Genova e che stanno mantenendo fede al giuramento d’Ippocrate. Dobbiamo essere orgogliosi di avere cittadini che con la loro professionalità danno esempio.

Un augurio speciale…

Vorrei fare gli auguri a due nostri consiglieri comunali Mary Caracciolo e Antonio Rugolo che hanno avuto rispettivamente il secondo ed il terzo figlio.