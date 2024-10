Reggio – Fondi ai disabili, Dieni (M5S): “L’Asp sblocchi i pagamenti”

È la richiesta della portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«Diversi organi di stampa – continua la deputata – riportano il caso dei 200 disabili, tra cui 10 affetti da Sla, che da nove mesi non riceverebbero l’assegno di cura mensile pari a 600 euro al mese, soldi necessari per sostenere le spese relative all’assistenza domiciliare. Le risorse bloccate ammonterebbero a 1,6 milioni di euro, provenienti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza».