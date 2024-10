‘Amica Sofia’, Usr e Garante per l’infanzia stipulano un accordo per Reggio

Nuova sinergia sul territorio innescata dall’Ufficio del Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza. Infatti, il Garante Emanuele Mattia ha messo insieme intorno ad un tavolo i rappresentanti dell’associazione nazionale per la ricerca e la promozione delle pratiche di filosofia dialogica nella scuola e nella società “Amica Sofia” e dell’Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Dall’incontro, svoltosi a Palazzo Alvaro e partecipato dallo stesso Mattia e da Tiziana Tiziano per l’Ufficio del Garante Metropolitano, dai professori Massimo Iiritano e Luna Renda per “Amica Sofia” e da Giovanni Carbone per l’Ambito Territoriale dell’Usr, è emersa la volontà di iniziare un percorso comune che verrà costruito sin da settembre con ulteriori scambi di analisi e proposte.

I due docenti hanno presentato l’associazione di promozione sociale nata nel 2008 all’interno del Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane dell’Università di Perugia, la sua articolazione calabrese e le relative attività di ricerca e sperimentazione della filosofia con i bambini e della filosofia civile attraverso una serie di laboratori ed incontri di formazione per i docenti in tutta Italia, come quello nazionale che dal 17 al 20 ottobre prossimi si svolgerà tra Riace, Camini e Monasterace sul tema “La filosofia come luogo dell’accoglienza”.

Carbone si è detto disponibile a coinvolgere l’Ambito Territoriale dell’Usr e a sensibilizzare le scuole per la realizzazione di laboratori strutturati e singoli incontri, mentre Mattia si è messo a disposizione a sostenere ogni attività del genere anche pensando ad un allargamento della sinergia alla Città Metropolitana.