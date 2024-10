Reggio, Giusy Versace in visita al ‘Pascoli’

Commovente incontro con la sua ex maestra delle elementari

La Scuola Primaria Giovanni Pascoli, questa mattina, ha accolto con grande emozione ed a braccia aperte Giusy Versace: l’atleta ha iniziato lì il proprio percorso scolastico.

I bambini, con i quali non sono mancati giochi, sorrisi, domande ed autografi, le hanno dedicato tanti pensieri scritti in diverse letterine. Momento toccante, quello in cui l’atleta reggina ha incontrato quella che fu la sua maestra. La commozione è stata tanta da ambo le parti.

Giusy ha inoltre intrattenuto i bambini raccontando la propria storia, mostrando anche foto e video della sua esperienza da atleta e ballerina.