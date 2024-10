Mostra a Palazzo Alvaro, Giusy Versace: “L’arte è un potente strumento di inclusione sociale”

Giusy Versace e l’associazione Disability No Limits tornano a Reggio Calabria. L’appuntamento con l’ormai tradizione Happy Run for Christmas si avvicina, ma la nostra beniamina è arrivata in città, questa volta, per inaugurare una mostra speciale.

“L’arte di essere – quando l’arte agevola l’inclusione” questo il nome dell’ultimo progetto firmato Giusy Versace che, ancora una volta, vuole avvicinare la comunità reggina al tema della disabilità.

‘L’arte di essere’ è una raccolta di opere realizzate da artisti che dipingono con la bocca e con il piede.

“Perchè siamo qui? Oggi inauguriamo una mostra che mi sta particolarmente a cuore. Non a caso era già stata presentata alla città di Reggio 10 anni fa nel foyer del Teatro Cilea. Sono opere realizzate da artisti che dipingono con la bocca e con i piedi, in questo caso si tratta di quattro artisti: Simona Atzori, Guido Chinello, Maria Tringale ed il reggino Daniele Chiovaro. Proprio quest’ultimo mercoledì mattina (4 dicembre) sarà a Palazzo Alvaro per incontrare gli studenti delle scuole per raccontare la sua storia. L’obiettivo è quello di utilizzare l’arte come veicolo di inclusione sociale. L’arte così come lo sport hanno un immenso potere”.

L’atleta paralimpica reggina, conosciuta a livello nazionale per la sua tenacia ed instancabilità, prosegue:

“Vogliamo far capire, soprattutto ai più giovani, che la disabilità sta solamente negli occhi di chi guarda. I quadri esposti ne sono una grande testimonianza. Guardandoli non si potrebbe mai dire da chi sono stati realizzati o come. Anche se, a volte, la disabilità può sembrare un limite, diventa invece grande strumento di comunicazione”.

QUANDO VISITARE LA MOSTRA

Da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre, dalle ore 10:00 fino alle 18:00.

L’ingresso è gratuito.

HAPPY RUN FOR CHRISTMAS

La maratona di solidarietà che si tiene, ogni anno nel periodo natalizio, sul lungomare Falcomatà si avvicina sempre più. Giusy Versace a margine dell’inaugurazione della mostra ‘L’arte di essere’ ricorda ai reggini un importante appuntamento.