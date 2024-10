A Reggio Happy Run for Christmas: insieme per regalare un sorriso

di Federica Geria – Si svolgerà l’11 dicembre 2016 nella splendida cornice del Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, la manifestazione solidale Happy Run for Christmas.

L’evento organizzato da Giusy versace e l’Associazione Disabili No Limits (col patrocinio della Regione Calabria, Comune di Reggio Calabria, Coni comitato Regionale Calabria e Comitato Italiano Paralimpico RC) torna in città dopo due anni di assenza, questa volta in una chiave tutta dedicata al Natale.

Lo slogan “Tutti insieme per regalare un sorriso” rappresenta al meglio gli obiettivi della manifestazione: diffondere l’integrazione e l’autostima di coloro che vivono la disabilità, raccogliere fondi per offrire nuove opportunità, ma soprattutto divertirsi tutti insieme al di là di ogni barriera.

Tra le novità di quest’anno, la graditissima e amichevole partecipazione dell’attore reggino Giacomo Battaglia, che coinvolgerà il pubblico con la sua spontaneità ed ironia. Inoltre in questa nuova edizione correranno con noi anche gli amici a 4 zampe e saranno aperte le adozioni di cuccioli in cerca di casa.

PROGRAMMA

Ore 9.00 – 11.00 dimostrazione sport paralimpici

Ore 11.00 corsa

Ore 12.00 premiazioni e saluti

Domenica 11 dicembre si corre e si festeggia il Natale, per una giusta causa!

Acquista il tuo pacco gara su www.happyrun.it