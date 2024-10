Reggio, i dipendenti ex Alitalia: ‘Cannizzaro unico politico al nostro fianco. Fiducia nel suo operato’

Attraverso una lettera, i dipendenti ex Alitalia dell’Aeroporto dello Stretto ribadiscono la fiducia nell’operato dell’On. Cannizzaro. Nei giorni scorsi il deputato reggino aveva annunciato la proroga per i 35 lavoratori, poi saltata per decisione dei commissari di Alitalia.

“Noi dipendenti Alitalia dell’Aeroporto dello Stretto, pur in una situazione di difficoltà come quella in cui versiamo, per via della collocazione in cassa integrazione a zero ore, desideriamo ribadire il nostro apprezzamento e la nostra fiducia alla persona dell’On. Francesco Cannizzaro, e al suo operato.

Ci rincresce registrare prese di posizione, peraltro anonime, tendenti a screditare quanto da egli ottenuto a Roma; vale a dire la proroga che ci avrebbe consentito la continuità lavorativa.

Leggi anche

Proroga inficiata da decisioni puramente aziendali.

Non prestiamo il fianco a strumentalizzazioni. Siamo tutti uniti e compatti nel ritenere che sia stato l’On. Cannizzaro l’esponente politico ad esserci stato realmente accanto in questa triste vicenda, sposando una causa giusta per noi e per il territorio: il lavoro”, si legge nella lettera.

I dipendenti Alitalia