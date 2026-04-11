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Reggio, inaugurata la sala feste ‘Il mondo delle Farfalle’ a San Gregorio

Taglio del nastro per la nuova sala feste a San Gregorio

11 Aprile 2026 - 17:22 | di Redazione

sala feste mondo farfalle ()

Un nuovo spazio dedicato ai compleanni e ai momenti di festa apre le porte a Reggio Calabria. Nella giornata di ieri è stata inaugurata la sala feste “Il mondo delle Farfalle”, nuova realtà che si trova sulla Strada Statale 106 Jonica n. 58, accanto alla farmacia all’uscita San Gregorio. L’apertura è stata accompagnata da un clima di festa, come mostrano anche le immagini dell’evento.

sala feste mondo farfalle ()

All’ingresso della struttura è stato allestito un grande arco di palloncini rossi, mentre all’interno non sono mancati gli applausi dei presenti e il classico taglio della torta celebrativa, personalizzata con il nome della nuova sala. L’inaugurazione è stata presentata come un vero e proprio “Big Party”, con un programma pensato per i più piccoli e per le famiglie.

sala feste mondo farfalle ()

Animazione e intrattenimento per le famiglie

Animazione, giochi e musica, elementi che raccontano bene l’idea alla base del nuovo spazio: offrire un luogo accogliente e allegro in cui celebrare compleanni e occasioni speciali. Il nome scelto, “Il mondo delle Farfalle”, richiama subito infatti un’atmosfera colorata e leggera, in linea con l’allestimento della serata inaugurale.

sala feste mondo farfalle ()

Dalle decorazioni alla torta, fino agli spazi predisposti per accogliere gli ospiti, tutto è stato pensato per segnare l’inizio di questa nuova avventura. Con questa apertura, il quartiere di San Gregorio si arricchisce di una nuova attività dedicata all’intrattenimento e ai momenti di condivisione, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per chi è alla ricerca di una location per festeggiare il compleanno dei più piccoli.

sala feste mondo farfalle

Per informazioni e prenotazioni, la sala feste Il mondo delle Farfalle si trova a Reggio Calabria, sulla Strada Statale 106 Jonica n. 58 uscita San Gregorio, accanto alla farmacia Trapezi. Per contatti chiamare il numero 389.0022059.

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