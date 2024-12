Reggio, a Piazza Duomo il presepe dell’inclusione con l’arte del Centro Armonia – FOTO

Un pomeriggio di festa, creatività e inclusione quello vissuto in Piazza Duomo, a Reggio Calabria, dove è stato ufficialmente inaugurato il presepe realizzato dai ragazzi del Centro Diurno Psichiatrico “Armonia” della Cooperativa Libero Nocera, sotto la guida del maestro Claudio Strati. Un’iniziativa che, come da tradizione, arricchisce il cuore della città con un simbolo di fratellanza, spiritualità e partecipazione comunitaria, e che quest’anno non si limita all’opera in mostra, ma si allarga ad un piccolo mercatino di manufatti artistici.

Il presepe del Centro Armonia: la bellezza dell’arteterapia al servizio della comunità

A sottolineare il valore terapeutico e riabilitativo di questo progetto è la psicologa e responsabile di programma, Maria Laura Falduto, che ha dichiarato:

“La Cooperativa Libero Nocera da anni, sin dalla sua fondazione, tiene molto alle festività natalizie. Per questo Natale il Centro Diurno Psichiatrico Armonia ha voluto organizzare una serie di iniziative che coinvolgano la comunità tutta, ma in primis i nostri utenti. Persone speciali che, con grande dedizione, passione e impegno, guidate dall’équipe multiprofessionale, mettono in campo le proprie risorse per creare manufatti, oggetti, ma soprattutto questo bellissimo presepe realizzato grazie all’opera del maestro Claudio Strati. Anche lui, con grande pazienza, ha guidato i nostri ragazzi nella realizzazione di quest’importante opera. I laboratori di arteterapia sono occasioni fondamentali di crescita personale: manipolando materiali come argilla, legno, cartapesta, pittura e disegno, i nostri utenti riescono a esprimere le proprie emozioni, acquisendo sicurezza, autostima e un senso di auto-efficacia con effetti positivi sul loro benessere.”

Leggi anche

Nucera: “Una tradizione consolidata che va avanti da 30 anni”

Il presidente della cooperativa, Gaetano Nucera, ha espresso il proprio orgoglio per la continuità di questa iniziativa:

“Ogni anno la Cooperativa Libero Nocera presenta un presepe nel cuore della città di Reggio Calabria. È una tradizione che ormai si ripete da oltre trent’anni, e ne siamo profondamente orgogliosi. Il presepe rappresenta per noi un simbolo di fratellanza, solidarietà e inclusione. Quest’anno, oltre alla sacra rappresentazione, presentiamo un mercatino di oggetti realizzati nei nostri centri: invitiamo la cittadinanza a venire, visitare e acquistare con una modica cifra un ricordo di questa manifestazione”.

Al taglio del nastro era presente anche l’Assessore Lucia Anita Nucera, a dimostrazione della vicinanza e del sostegno dell’Amministrazione Comunale alle attività della cooperativa.

Il delegato della Giunta Falcomatà ha ricordato la storicità e il valore culturale del presepe:

“Il presepe della Cooperativa Libero Nocera è storico, è un appuntamento che, di anno in anno, attendiamo. Qualche anno è stato allestito in Piazza Italia, mentre quest’anno è stato acceso in Piazza Duomo, proprio accanto all’albero di Natale che campeggia qui, meraviglioso. Questo presepe mette in evidenza le abilità degli artisti e degli operatori che hanno seguito i ragazzi nella creazione delle figure”.

L’assessore Nucera ha colto l’occasione per augurare un buon Natale a tutte le cooperative che operano sul territorio: “Un 2025 di pace e salute per tutti.”

Un contesto creativo e stimolante

Il direttore sanitario, lo psichiatra Dott. Francesco Polito, ha voluto sottolineare l’ambiente ricco di stimoli all’interno della Cooperativa:

“Sono arrivato nel marzo di quest’anno e ho trovato un luogo estremamente stimolante e creativo. Gli educatori sono molto efficienti e i ragazzi sono impegnati dalle nove del mattino alle quattro del pomeriggio, senza un attimo di pausa. Per queste festività, come negli anni precedenti, abbiamo organizzato un mercatino allestendo un nostro stand in Piazza Duomo. Inoltre, abbiamo coinvolto l’artista Claudio Strati nella preparazione di questo presepe, realizzato con l’aiuto dei nostri ospiti e caratterizzato da tecniche pittoriche a olio molto complesse. Quest’anno, grazie a questo impegno, siamo riusciti a conferire al nostro presepe un tocco di qualità e originalità in più rispetto alle edizioni passate.”

Il presepe e il mercatino resteranno visitabili per l’intero periodo natalizio. Lasciatevi ispirare dalla forza creativa che l’arte, integrata in percorsi terapeutici, può sprigionare.