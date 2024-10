Reggio, grande entusiasmo per l’inaugurazione del Burger King

Il Burger King apre le porte per la prima volta a Reggio Calabria.

In centinaia i cittadini ad attendere il momento dell’inaugurazione, spinti dalla grande curiosità.

L’interno del locale, come si nota dalle foto a corredo dell’articolo, è molto spazioso ed è predisposto su due piani.

Per chi deciderà di varcare le porte del Teatro Siracusa, inoltre, ci sarà la possibilità non solo di gustare le prelibatezze del Burger King, ma anche di sorseggiare un drink o bere un caffè proposto dal “Caffè delle Arti” accompagnato, perchè no da un libro, che è possibile prendere all’ingresso.