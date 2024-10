Reggio – Incidente scuolabus, Marcianò: ‘Sulla vita delle persone non si transige’

Il consigliere comunale di Reggio Calabria Angela Marcianò commenta così, sulla propria pagina FB, gli ultimi incidenti in città. Tragedie sfiorate in entrambi i casi.

“In via Marina una signora travolta mentre attraversava la strada. Sul Calopinace uno scuolabus, che miracolosamente non precipita nel torrente. Nel primo caso chiederò immediatamente che vengano sistemati dei presidi adeguati per rallentare e rilevare la velocità. Il lungomare non è una pista automobilista! E nel secondo caso che venga predisposta una protezione idonea a reggere urti e impatti di questo tipo, non la ringhiera di un balcone di casa! Adesso basta. Si parta almeno dalla sicurezza”.