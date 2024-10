“One Day” a Reggio Calabria, il Kiwanis dona libri ai bambini

Anche in provincia di Reggio Calabria la Divisione 13 è attiva con tutti i suoi 11 club Kiwanis.

“Read around the world” è uno dei service internazionali che il Kiwanis propone da molti anni nel mondo a favore dell’infanzia: diffusione della lettura, iniziative culturali a tema e donazione di libri per i bambini e gli adolescenti presso scuole, biblioteche, famiglie, associazioni ed enti.

Il Distretto Italia San Marino del Kiwanis e la sua Governatrice Maura Magni hanno individuato nel “Kiwanis one day”, la giornata mondiale dell’orgoglio kiwaniano del 26 ottobre nella quale tutti i 600.000 soci in ogni continente si attivano sul territorio nello stesso momento, il periodo giusto per operare in tutta Italia per la donazione di libri con “Read around the world”.

Per Rosario Previtera, Luogotenente Governatore della Divisione 13 Calabria Mediterranea del Kiwanis

“sarà un proliferare di iniziative in tutta la provincia di Reggio Calabria volte alla diffusione della lettura e alla distribuzione di libri. Oggi più che mai lo stimolo alla lettura, alla riflessione, alla conoscenza tramite il libro, al di fuori della rete web, riveste un ruolo fondamentale nella crescita culturale e caratteriale dei bambini e degli adolescenti. La lettura inoltre stimola l’apprendimento e contribuisce a migliorare i risultati scolastici degli studenti. E poi il fascino del libro cartaceo, da leggere, conservare e rileggere o regalare, è intramontabile. É un caso che proprio in questi giorni anche il Ministero dell’Istruzione stia promuovendo la donazione dei libri con un’apposita campagna. Significa che il sentire istituzionale e la programmazione dei volontari del Kiwanis e del terzo settore è comune”.

SI COMINCIA

Il 25 ottobre a Villa San Giovanni presso la scuola elementare con il Club Fata Morgana Città di Villa San Giovanni che organizza la la donazione dei libri e l’incontro con Vasiliki Vourda autrice de “I piccoli archeonauti alla ricerca dei Bronzi di Riace”. Si replicherà alla scuola elementare di Cannitello il 29 ottobre.

E sempre a Villa San Giovanni il 26 ottobre, il Club Villa San Giovanni donerà i libri alla scuola media “Rocco Caminiti”. Il 25 ottobre e il 30 ottobre il Club Città dello Stretto donerà i libri per bambini all’Istituto comprensivo Montebello – Saline e all’Istituto comprensivo G. Moscato Gallina ad Oliveto di Reggio Calabria.

Leggi anche

Il 26 ottobre la donazione dei libri a Reggio Calabria vedrà protagonisti il Club Juppiter al Reparto di ematologia pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria il Club Agorà presso le parrocchie reggine di San Domenico, di S. Elia Profetta a Condera e alla Casa accoglienza “B. Postorino” a Catona e nel pomeriggio il Club Apsias – Reggio Calabria presso la comunità educativa Domus Nazareth .

La Piana di Gioia Tauro vedrà interessato il Club Palmi-Piana di Gioia Tauro la mattina del 26 ottobre presso la scuola dell’infanzia “Tre palmenti” di Gioia Tauro, presso i licei classico e scientifico di Oppido Mamertina e in serata a Palmi alla Casa della Cultura con la proiezione del cortometraggio “Kalavrìa”.

Anche l’area grecanica e la locride sono in pieno fermento. Il Club Reghion 2007 donerà i libri alla Bibliopedia dell’Oratorio salesiano di Bova Marina mentre, ad Antonimina, il Club Magna Grecia “Luigi Giugno” donerà un playground da cinque giostrine al Centro termale di Antonimina-Locri per i bambini in cura.

Leggi anche

IL ONE DAY SI CONCLUDE

domenica 27 ottobre con le ultime due iniziative a Reggio Calabria: la donazione di libri di educazione civica da parte del Club Reggio Città del Mediterraneo alla Scuola Calcio “Reggio 2000” al centro sportivo “ La Pinetina” e la consueta manutenzione dell’aiuola “Kiwanis One Day” sul Lungomare Falcomatà da parte del Club Reggio Calabria.

Dunque un week-end kiwaniano all’insegna del servizio all’infanzia e all’adolescenza con un occhio rivolto alla lettura per l’anno sociale 2019/2020. E già ci si prepara ai prossimi appuntamenti: la X edizione di “K for K – Kiwi for Kiwanis” e la XXX Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.