Reggio, la Lega attacca: "In atto deriva etica e politica senza precedenti: giunta ferma e assunzione figlio consigliere Cuzzocrea"

Duro comunicato dei consiglieri comunali della Lega del comune di Reggio Calabria, di seguito il testo integrale:

Non abbiamo più parole per descrivere la deriva etica, politica ed amministrativa che sta caratterizzando il ritorno del Sindaco Falcomatà sugli scranni di Palazzo San Giorgio. Pare non esista più un limite all’indecenza politica delle scelte compiute da Falcomatà in questi tre mesi. La Giunta, diventata terreno di scontro tra Sindaco e maggioranza, è ancora oggi impossibilitata ad operare e non si sta riunendo per via della violazione delle norme sulla pari opportunità previste dalla Legge Del Rio.

Altro che bene comune. È tutto fermo: i cantieri, la cultura, la partecipazione, i fondi comunitari stanziati e non spesi. Anche il Welfare è fermo e senza indirizzo politico e persino le fasce più fragili della popolazione sono senza risposte. Ma la cosa davvero intollerabile è che è tutto fermo, tranne gli incarichi di staff. È delle ultime ore la pubblicazione sull’albo pretorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria del Decreto del Sindaco n. 2 del 15.01.2024, con il quale viene assunto il figlio di un Consigliere Comunale di maggioranza del Comune di Reggio Calabria. No, non è una cosa normale. È qualcosa, che letta insieme alla totale indifferenza del Sindaco nei confronti della sofferenza della Città, desta sentimenti di pubblico sdegno da ogni punto di vista.