Reggio: l’Amministrazione Comunale approva l’adesione a SPID

Il Comune aderirà al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). È quanto stabilito dall’Amministrazione Falcomatà con delibera di giunta durante l’odierna seduta della Giunta comunale. Su proposta dell’Assessore alla Smart City ing. Agata Quattrone, è stato, infatti, approvato lo schema di Convenzione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con la cui sottoscrizione il nostro Comune sarà fra le prime amministrazioni locali che al Sud aderiscono formalmente a SPID.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, permette a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale, ossia con una unica password, ai servizi online delle pubbliche amministrazioni e di quei privati che aderiranno al sistema.

Con SPID, a Reggio Calabria, sarà più semplice, sicuro e veloce accedere ai servizi già online fra cui Demografici, Tassa di Soggiorno, Segnaliamo (Segnalazioni sul Territorio), al SIT – Sistema Informativo Territoriale, prenotare appuntamenti con i tecnici del Settore Urbanistica, iscriversi alla Refezione Scolastica, o collegarsi gratuitamente alla rete Wifi cittadina.

Non ci sarà più bisogno di ricordare decine di password, Pin, e codici oggi necessari per utilizzare i vari servizi online: i cittadini che si doteranno di una credenziale SPID potranno con una sola password accedere sia ai primi servizi pubblici nazionali disponibili (fra cui Inps, Agenzia Entrate, Motorizzazione ecc.) sia a quelli comunali.

«Vogliamo puntare ad una trasformazione digitale che sia una rivoluzione culturale non solo tecnologica, in grado di cambiare il rapporto tra cittadino e Amministrazione. La novità introdotta nei mesi scorsi dal Governo e da AgID con SPID è senza dubbio un primo ma importantissimo passo concreto. L’accesso più facile e più sicuro ai servizi pubblici digitali tramite SPID – sottolinea l’Assessore alla Smart City Quattrone – è un diritto che può veramente semplificare il processo in se stesso e agevolare l’utilizzo dei servizi da parte di cittadini e imprese. L’Amministrazione Falcomatà con coraggio sta investendo molto nella digitalizzazione dei servizi, che aumenteranno considerevolmente di numero nei prossimi mesi, e adesso si predispone per favorire l’accesso dei cittadini aderendo a SPID».

A quelli già attivi si aggiungeranno nei prossimi mesi gli altri servizi del Portale Pianificazione Urbana per accedere ai procedimenti online di prossimo rilascio fra cui a breve il Permesso di Costruire. Progressivamente tutti i servizi digitali esistenti del Comune di Reggio Calabria saranno accessibili attraverso SPID e nuovi servizi online verranno aggiunti. Le attività tecniche per l’adozione del nuovo sistema, coordinate dal settore Pianificazione Urbana – Smart City, sono state affidate alla Re.Ca.Si. S.p.A., società in house del Comune che gestisce il sistema informativo comunale.

Le credenziali Spid sono rilasciate dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider) accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. Sono già cinque gli identity provider certificati: Infocert, Poste Italiane, TIM, Aruba e Sielte. Cittadini e imprese possono scegliere a piacimento quale fra questi utilizzare. Per ottenere un’identità Spid, l’utente deve farne richiesta a uno degli identity provider certificati, il quale, dopo aver verificato i dati del richiedente, emette l’identità digitale rilasciando le credenziali all’utente.

Entro il 2017 tutte le amministrazioni pubbliche italiane dovranno rendere disponibili i propri servizi online attraverso Spid e, nel tempo, anche i fornitori di servizi privati (come banche, trasporti, ecommerce) potranno aderire al sistema, aumentando il numero di servizi accessibili con la stessa password.