Reggio, lavori in autostrada. Marra: “Inconcepibile gestione ANAS”

Di seguito la nota del Enzo Marra Consigliere Comunale PD in merito ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A2.

Leggi anche

“Non è sostenibile oltre misura la gestione ANAS dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A2 che interessa il territorio dell’area nord di Reggio Calabria. ANAS, società tra le più importanti del Paese, non dovrebbe divincolarsi dalle proprie responsabilità, anzi, dovrebbe farsi carico di soluzioni adatte e degne del blasone che le appartiene.

La chiusura degli svincoli, senza alcun tipo di preinformazione e soprattutto senza la pianificazione di percorsi alternativi che possano garantire una fluidità del traffico.

Venendo meno a quanto pattuito con il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il restringimento autostradale e l’intasamento della viabilità sulla strada statale – per via appunto della chiusura degli svincoli ‘Gallico’ e ‘Catona’ (dir. Nord) – sta generando gravi disagi ai cittadini, i quali è impensabile debbano stare delle ore in macchine per spostarsi, dalla periferia nord al centro città.

Inoltre, c’è un problema di sicurezza e ordine pubblico, in quanto anche mezzi delle autorità di polizia, Vigili del Fuoco e Autombulanze farebbero fatica a farsi largo in una situazione di traffico altamente congestionato.

Le ditte incaricate dei lavori di ammodernamento dovrebbero – com’ è normale che sia – lavorare di notte e nei giorni festivi, per evitare di bloccare una porzione importante di città.

Bene ha fatto, dunque, il Sindaco Falcomatà a chiedere urgentemente un tavolo in prefettura per tentare di rimodulare, assieme ad ANAS, il piano strategico dei lavori e dei percorsi alternativi adeguati affinché venga posta la fine ad un incubo per i cittadini e per gli automobilisti, forzati in auto, in queste giornate di caldo afoso”.