Reggio, continua la lotta ai rifiuti: gli appuntamenti del weekend per ripulire la città

La campagna di pulizia delle spiagge ha lo scopo di ricordare quanti rifiuti vengono prodotti, da dove vengono e riflettere su come poterli separare e riciclare al meglio

Al via la sesta edizione di Let’s Clean Up Europe, la campagna europea contro il littering e l’abbandono dei rifiuti con numerose iniziative in Europa ed Italia.

A Reggio Calabria sono due gli eventi programmati:

sabato 11 alle ore 9.30 “Puliamo la spiaggia di Gallico”. L’evento è organizzato da Rifiuti Zero Reggio Calabria.

alle “Puliamo la spiaggia di Gallico”. L’evento è organizzato da Rifiuti Zero Reggio Calabria. Sabato 11 e domenica 12 il Canoa Club Enotria ha invece proposto l’iniziativa “Ridiamo vita alle Tre Fontane” sul lungomare di Catona.

Leggi anche

AVR si occuperà del ritiro dei rifiuti raccolti.

Let’s Clean Up Europe è promosso in Italia dal Comitato Promotore Nazionale, composto da CNI Unesco come invitato permanente, Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, AICA, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, dalla Città Metropolitana di Torino, da Utilitalia, da Legambiente, Regione Siciliana e da ANCI. Partner tecnico ERICA Soc Coop.

Parallelamente alle azione di pulizia, lo scopo della campagna è ricordare quanti rifiuti vengono prodotti, da dove vengono e riflettere su come poterli separare e riciclare al meglio. Anche per questo, è richiesto, di provvedere a una raccolta separata dei rifiuti raccolti durante l’azione e avviarli a riciclo e a corretto smaltimento.

Leggi anche

Associazione Rifiuti Zero Reggio Calabria