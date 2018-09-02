di Domenico Arcudi – Il buon esempio parte sempre dalla famiglia. Così, come nel caso di Federico e Francesca Boni citato qualche settimana fa dalla medesima testata; Lucia Schettino e Victor La Rocca (rispettivamente mamma e figlio), villeggianti originari del napoletano ma che ogni anno trascorrono le loro vacanze in Calabria, hanno organizzato un repulisti in piccolo nella spiaggia di Fiuzzi, frazione balneare del comune di Praia a Mare.

Victor è nato in Russia 16 anni fa ed è affetto di una sindrome di iperattività che gli causa difficoltà d’apprendimento; ma Lucia, pur essendo la sua mamma adottiva, l’ha accolto con amore incondizionato, aiutandolo a superare ogni difficoltà e a credere in ciò che fa, supportandolo in ogni sua scelta.

Victor e Lucia sono l’esempio evidente che ognuno di noi è tenuto a mantenere pulito l’ambiente, senza rifugiarci in alibi o scusanti, e che non servono gesti spagnoleschi o reboanti, ma serve un piccolo gesto. Per cui, non ci resta che fare i complimenti a Victor e alla sua mamma Lucia e ringraziarli del loro contributo.