Reggio – “A Magic Story” al Castello, evento rinviato

La Cooperativa Sociale “Turismo Per Tutti” e L’Associazione Culturale “Associazione Role & Roll” si rammaricano di comunicare alla platea degli interessati all’evento “A Magic Story” che, a causa di motivazioni che esulano dalla volontà degli organi direttivi delle organizzazioni stesse, l’evento sopracitato è da considerarsi rinviato a data da destinarsi. Ma ci raccomandiamo, mantenete calde le bacchette e lucidate le vostre scope, perché prima di quanto possiate immaginare, saremo di nuovo attivi al Castello Aragonese di Reggio di Calabria.

I possessori di biglietti ed abbonamenti acquistati in prevendita saranno rimborsati in qualunque momento dell’intera cifra del biglietto/abbonamento previa restituzione dello stesso presso le strutture del Castello dal 13 al 16 Dicembre o in alternativa previa comunicazione all’indirizzo mail roleandrollmail@gmail.com.

Ricordiamo alla gentile utenza che dal 13 al 30 Dicembre l’evento “Christmas in The Castle” non subirà modifiche e nei giorni della restituzione sarà garantita la presenza di associazioni che contribuiranno ad allietare i visitatori con attività mistico-magiche, ricreative e ludiche.

Ci scusiamo profondamente per ogni possibile disagio arrecatovi, confidando che questo piccolo incidente di percorso non diminuisca l’entusiasmo che contraddistingue i partecipanti agli eventi da noi organizzati.