Reggio in marcia a difesa delle donne. Laura Bertullo: “Grazie a tutti. Restiamo vicini” – FOTO

Reggio torna a manifestare contro la violenza sulle donne e a distanza di un mese dal tragico episodio che ha visto vittima Maria Antonietta Rositani, cittadini, associazioni, società sportive ed istituzioni hanno percorso la via principale della città per dire no alla violenza sulle donne e abbracciare nuovamente idealmente Maria Antonietta.

Questa mattina Laura Bertullo ha ringraziato tutti per la partecipazione. Di seguito il comunicato apparso sulla pagina Facebook della Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana.

“La Violenza sulle donne è un gravissimo problema di salute pubblica che incide direttamente sulla vita delle vittime ma indirettamente anche sul benessere sociale e culturale dell’intera popolazione. Il senso del manifestare, il senso dell’usare le piazze, il senso dell’andare sulle strade è quello di provare ad amplificare il dolore ovattato di chi, per ingiusta vergogna, per paura, per fragilità emotiva, pur non riuscendo a farsi carico da sola dei propri patimenti, decide di nasconderli e negarli. Uno dei modi per aiutare veramente le vittime di violenza di genere è prestare loro la nostra voce, un pò di quella tenacia che hanno perso perché minate nell’autostima, stremate nelle forze morali e fisiche. Occorre continuare a far coro in questa importantissima battaglia umana e di civiltà.

Infine un lungo elenco di tutti i partecipanti all’iniziativa di solidarietà.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, amici e parenti di Maria Antonietta Rositani, le Società Sportive Reggina Calcio e Viola Basket, Centro d’ascolto Ariel, Centro Rifugio Angela Morabito, Casa delle donne Madonna di Luordes, Cuore di Medea Onlus, Circolo Leu Reggiosud, ActionAid, Amnesty, Nonunadimeno, l’Associazione Woman in run, Associazione Udi, Associazione Nazionale Vigili del fuoco, AVO Reggio Calabria, Associazione “Per Te” Lamezia Terme, Associazione Jineca, Agedo, Arcigay, Cpo comunale Rc, Cpo Regionale, Commissione politiche giovanile Comune Rc, Confcommercio, Giovani Imprenditori Confindustria, Firs Calabria società pattinaggio artistico e Hockey, Coni Calabria, Cip Calabria,Radiotouring per aver seguito con grande attenzione tutta la manifestazione offrendone diffusione in diretta, tutti i giornalisti presenti che con straordinaria sensibilità non perdono occasione per mostrarsi sensibili alle cause in favore delle donne. Ancora un sincero ringraziamento all’intera Amministrazione Comunale di Reggio Calabria che nelle figure di Sindaco, Vicesindaci, Presidenti, Consiglieri ed Assessori, è venuta ad offrire il braccio a questo importante corteo di sollecitazione emotiva contro l’orrore della sopraffazione e della ferocia maschile sulle donne e simbolicamente per mandare un messaggio di forza ad Antonietta.

Grazie a tutti, restiamo vicini. “Nella vita non bisogna mai rassegnarsi bensì uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva, bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi.” Scriveva Rita Levi Montalcini