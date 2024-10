Un abbraccio di solidarietà per Maria Antonietta: gesti concreti per la famiglia Rositani

Attivati concretamente gli aiuti per supportare la famiglia Rositani per i bisogni reali a cui questa tragedia li ha sottoposti

La Manifestazione in nome di Maria Antonietta Rositani è servita a destare la coscienza collettiva di tutta la nostra comunità per il gravissimo episodio di violenza accaduto ad una donna innocente la cui unica responsabilità era quella di volere affermare la sua volontà di scelta e la sua ricerca di felicità.

La Commissione P.O. della Città Metropolitana ringrazia chiunque abbia deciso di aderire all’appello lanciato per la realizzazione dell’iniziativa di solidarietà, un giorno davvero difficile da dimenticare.

L’essere comunità però è molto di più che soltanto essere capaci di stringersi in un saldo abbraccio in piazza per dare ideale sostegno a chi è stata vittima della ferocia umana più efferata. Essere Comunità è agire, nel tempo successivo, affinchè venga offerto alla vittima e ai suoi familiari il maggiore sollievo possibile da tutte le pene, fisiche e morali.

Per il grande affetto dimostrato da tutti ad Antonietta mi preme comunicarvi che sono stati attivati concretamente gli aiuti per supportare la famiglia Rositani per i bisogni reali a cui questa tragedia li ha sottoposti.

I familiari di Antonietta potranno viaggiare gratis nei pullman Federico per raggiungere la loro congiunta e per far rientro a casa tutte le volte che sarà loro necessario.

Per questo sentitamente si ringrazia l’Azienda trasporti Federico dimostratasi estrememamente sensibile verso questo delicatissimo caso umano.

Si è risolto altresì il bisogno abitativo dei medesimi familiari i quali verranno gratuitamente ospitati presso una delle strutture del villaggio dell’Accoglienza a cura dell’Associazione Agebo presieduta dal Dott. Farina.

Troveranno lì ogni comfort per la loro sopravvivenza superando il normale senso di spaesamento nel dovere affrontare questa grande pena lontani dalla loro terra e dalle loro case.

Infinitamente Grazie all’associazione Agebo e al centro Antiviolenza La Giraffa che prenderanno in carico i nostri concittadini, una famiglia reggina che con tutto il cuore affidiamo alla Comunità di Bari in questa inizlale e, purtroppo lunga, fase di cure ospedaliere.

Un grazie di cuore al Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, al Vice Sindaco Riccardo Mauro, al SIndaco di Bari Antonio Decaro e all’associazione ActionAid, con la sua battagliera referente territoriale Calabria Eleonora Scrivo, per il grande impegno profuso per il sostegno fattivo ( ed emotivo ) offerto allo scopo di attivare con questa Commissione la rete di aiuti reali per Antonietta.

Un immenso Grazie alla famiglia Rositani per la dignità ammirevole con cui sta affrontando questa tragedia, insegnando a noi tutti a non arrenderci.

Ciao Antonietta, torna presto.

Laura Bertullo – Presidente Commissione Pari Opporunità Reggio Calabria