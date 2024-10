Festival del cibo Gnam, Mastrovito (organizzatore): ‘Finalmente a Reggio Calabria’

Importante vetrina per la citta di Reggio Calabria, ecco come nasce Gnam - FOTO

Francesco Mastrovito, organizzatore dell’evento “GNAM” è intervenuto ai microfoni di CityNow per raccontarci come nasce l’idea dell’evento culinario di carattere europeo che in questi giorni è presente a Reggio Calabria.

“Gnam nasce sei anni fa dall’incontro di due persone appassionate di cucina mondiale. Si forma dall’idea di mettere insieme il meglio della cucina globale. Abbiamo girato l’Italia in lungo ed in largo. Ci mancava Reggio Calabria che era nei nostri sogni da un po’ e grazie alla grande collaborazione dell’assessore Giovanni Latella siamo riusciti a realizzarlo.”

“Abbiamo sperimentato già a Martina Franca e Trani l’accoppiata con la ruota panoramica di Ivan Montenero. La sua struttura, su questo fantastico lungomare, non fa altro che valorizzare il tutto.”

