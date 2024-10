Reggio, Giovanni nelle braccia della Madonna: addio ad un fedelissimo portatore

Giovanni Gangeri, scomparso questa mattina, era il più anziano portatore della Vara della Madonna della Consolazione.

La notizia l’apprendiamo dal post pubblicato su Facebook da parte del Presidente dell’Associazione Portatori: Gaetano Surace.

“Un altro pezzetto di storia della Vara che va via, per stare accanto a Maria Madre della Consolazione! Oggi, sono pochi i portatori rimasti di quelli che ho conosciuto tantissimi anni fa all’inizio di questa avventura. Giovanni era, e rimarrà il migliore di noi! Riposa in pace!”