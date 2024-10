Reggio, Natale 2019: al via la macchina organizzativa tra mercatini e luminarie

Arrivato il primo vero freddo (e pioggia) in città, la mente, tra “meme” inguardabili sui social e improbabili maglioncini con le renne, non può che andare alle festività natalizie. Luci, colori… e calorie, allieteranno i reggini, piccoli e non, già a partire dal 1 dicembre, fino al 6 gennaio 2020.

Così ha deciso la giunta comunale (del. 238 del 30 ottobre scorso) che ha dato il via alla macchina organizzativa per allestire il programma del “Natale 2019”. Attraverso appositi avvisi pubblici, Palazzo san Giorgio ha avviato le manifestazioni di interesse aprendo la programmazione della manifestazione alla partecipazione di enti, operatori economici, associazioni no profit e soggetti privati che vogliano proporre o realizzare iniziative da inserire nel “cartellone”, impegnandosi a realizzare gratuitamente il progetto proposto.

Così anche quest’anno i Mercatini di Natale, realizzati esclusivamente con le caratteristiche casette in legno, arricchiranno piazza Duomo, piazza Italia, piazza Castello, piazza Garibaldi e il tratto antistante la Villa comunale. In tutte queste location saranno in vendita oggetti artigianali, addobbi, strenne natalizie e produzioni agroalimentari prioritariamente di produzione del territorio della città metropolitana, escludendo però in loco, ogni forma di somministrazione di alimenti e bevande.

Piazza Camagna e piazza della Consegna sono state designate per ospitare le attività di hobbistica artistiche, culturali e di ingegno (attinenti il tema natalizio). A piazza Sant’Agostino, piazza Orange e Viale Amendola si potranno acquistare prodotti attinenti alle festività.

All’interno della Villa Comunale sarà allestito la consueta area giochi dedicata ai più piccoli, e si tenterà di rendere sempre più realistico il villaggio di Babbo Natale tanto caro ai bambini.

Gli eventi culturali e di spettacolo dovranno essere realizzati a piazza Duomo, Garibaldi, Castello, De Nava e Indipendenza. Eventi al chiuso si potranno invece realizzare al Castello Aragonese, alla Pinacoteca civica e alla Biblioteca De Nava. Gli spettacoli dedicati ai bambini si svolgeranno anche alla Villetta “Enza e Iliano Sant’Ambrogio” (ex Villetta Santa Caterina), mentre gli artisti di strada avranno il loro palcoscenico lungo Corso Garibaldi e sul Lungomare Falcomatà.

Anche al di fuori del perimetro delle location sopra menzionate, sono state ammesse ulteriori iniziative di carattere commerciale, culturale o di spettacolo, e comunque limitatamente ad attività di volontariato e beneficienza, e in ogni caso, preposte alla solidarietà. Ma anche progetti educativi, con coinvolgimento delle scuole, finalizzati all’abbellimento di un quartiere o di una piazza.

Non mancheranno le istallazioni luminose artistiche, che la giunta considera elemento di “attrattiva turistica” e che saranno poste lungo Corso Garibaldi, Piazza De Nava, Piazza San Giorgio al Corso, piazza Italia, piazza Camagna, piazza Duomo, Villa comunale, piazza Garibaldi, Lungomare, piazza Sant’agostino e piazza Orange. Anche i palazzi istituzionali potranno essere illuminati in maniera artistica.

Ma il centro della polis, parlando di festività natalizie, sarà piazza Duomo, dove troverà posto anche quest’anno l’albero di Natale.