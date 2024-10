Reggio, nuova opportunità di laurea: ecco ‘Scienze dell’educazione e della formazione della prima infanzia’

Presentazione del corso di laurea

Il corso risponde alle esigenze di coloro che hanno una forte motivazione a lavorare in ambito educativo.

La didattica

Sono previste procedure di verifica periodiche sullo stato di approfondimento e sul livello di conoscenza nei singoli campi attraverso test, prove pratiche di laboratorio e verifiche di relazioni individuali sulle attività di tirocinio.

Il curriculum base tramite cui si consegue la qualifica di “ Educatore professionale socio-pedagogico ” (ai sensi della L. 205/2017) non prevede la possibilità di lavorare nei nidi e in tutti i servizi per l’età da 0 a 3 anni, come invece il curriculum Scienze dell’educazione della prima infanzia. Infatti, con quest’ultimo, si consegue la doppia qualifica poiché, a quella di Educatore professionale socio pedagogico , si aggiunge quella di “Educatori per i servizi educativi per l’infanzia” che invece consente di svolgere attività lavorative in tutti i servizi da 0 a 3 anni

Proprio a tal fine, così come prescritto dalla normativa di riferimento, a differenza del curriculum base, il curriculum Scienze dell’educazione della prima infanzia prevede nel piano di studi: 1) Laboratorio su Pedagogia del nido e dei servizi per l’infanzia (3 CFU) al 2° anno; 2) Laboratorio su metodi di osservazione del comportamento infantile (4 CFU) al 3° anno; 3) La frequenza di un tirocinio diretto (presso i servizi educativi per l’infanzia) e di un tirocinio indiretto (interno, quindi presso l’Ateneo).

