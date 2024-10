Reggio, nuove assunzioni in Città Metropolitana

Presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, l’Ente metropolitano, alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, del vicesindaco Riccardo Mauro e del Dirigente del “Settore 2” Affari Istituzionali e Risorse Umane Paolo Morisani ha presentato due fondamentali operatività di rinnovamento.

Il primo importante passo deliberato dall’amministrazione Falcomatà, riguarda l’assunzione di dieci unità tramite scorrimento della graduatoria riguardante le “Vittime della criminalità organizzata”.

Il secondo gruppo di lavoratori, invece, sempre tramite delibera del sindaco metropolitano del 22 marzo 2019 ha potuto usufruire dell’istituto della mobilità definitiva divenendo a tutti gli effetti parte effettiva della Città Metropolitana di Reggio Calabria implementando l’organico dell’Ente di sei nuove risorse.

I nuovi effettivi dell’Ente hanno firmato i contratti di lavoro a tempo indeterminato diventando a tutti gli effetti dipendenti dell’Ente rafforzandone l’organico e le competenze.

“Desidero ringraziare il Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Risorse Umane Paolo Morisani e il vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro che hanno seguito personalmente con tanto impegno e professionalità ogni singolo percorso delle nuove ed importanti risorse dell’Ente – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà.Sono orgoglioso di questo percorso e desidero fare le mie personali congratulazioni ai nuovi assunti che rappresentano linfa vitale fondamentale per la Città Metropolitana. L’Ente sta muovendo i primi passi anche dal punto di vista culturale.I cittadini del nostro territorio stanno iniziando a cogliere le prime differenze tra quello che era la Provincia e quello che sarà la Città Metropolitana. Una buona parte di questo percorso positivo nascerà dal lavoro degli uffici pronti a mettere in atto l’indirizzo politico. Le unità inserite tramite la determina riguardante “Le Vittime della criminalità organizzata”, e i dipendenti che hanno usufruito della mobilità definitiva compongono un tassello di un puzzle di una pianta organica che è ancora alla metà della sua reale capacità con tutte le difficoltà del caso dovute alle nuove normative che hanno prodotto nuovi pensionamenti. La nostra volontà è quella di ampliare la pianta organica cittadina e metropolitana grazie ai concorsi che verranno e che andranno a prevedere cinquanta assunzioni nel Comune di Reggio Calabria e cento nella Città Metropolitana. E’ soltanto una goccia ma sono sicuro che queste nuove risorse daranno una grande mano nella costruzione della Città Metropolitana”.

“Abbiamo voluto incontrare i nuovi dipendenti dell’Ente lavoratore per lavoratore – ha affermato il vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro. I nuovi dipendenti rappresentano pedine che serviranno tantissimo alla Città Metropolitana scelte in base ai loro curriculum e destinati per capacità specifiche e qualità a migliorare indiscutibilmente l’Ente. I dipendenti selezionati, infatti, hanno caratteristiche specifiche e percorsi di studi eccellenti che andranno a migliorare i settori operativi della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Nel 2015 l’ex Provincia ha subito una diminuzione del 50% circa dei dipendenti che hanno indebolito la struttura organizzativa e operativa dell’ente, dunque, la nostra volontà da amministratori e l’indirizzo politico dell’amministrazione Falcomatà hanno voluto fortemente seguire questo percorso. Desidero fare un plauso al “Settore 2” Affari Istituzionali e Risorse Umane dell’ente metropolitano per l’impegno e la professionalità dimostrata. I nuovi dipendenti dell’Ente hanno un’opportunità unica lavorare con un contratto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione e rendere allo stesso tempo un servizio fondamentale per tutto il territorio metropolitano. Ringrazio i dipendenti che hanno potuto usufruire della determina relativa alla mobilità dei quali già conosciamo caso per caso potenzialità e qualità dimostrando di essere lavoratori indispensabili per l’Ente. Do il benvenuto, infine, ai nuovi assunti tramite Deliberazione del Sindaco Metropolitano riguardanti le “Vittime della criminalità organizzata” con la certezza che diventeranno, sin da subito, tasselli indispensabili per la crescita della Città Metropolitana”.