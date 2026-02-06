‘Reggio è una città per tuttə?’: ad Arghillà il laboratorio sulla parità di genere – FOTO

Dopo la grandissima partecipazione all’AperiQuiz dello scorso 31 gennaio, il Percorso cittadino sulla Parità di Genere – Reggio per tuttə continua il suo cammino nei quartieri della città con il laboratorio partecipato “Reggio Calabria è una città per tuttə?”: il prossimo appuntamento è venerdì 21 febbraio alle ore 16.00 presso il Polo sanitario di prossimità di Arghillà, ospitato dal Centro Antiviolenza Angela Morabito e dal Progetto F.A.T.A.

L’AperiQuiz di gennaio, realizzato in collaborazione con Reggio 2031 – Forum delle Idee e Consorzio Macramè, è stato un momento particolarmente riuscito: in moltissimə hanno partecipato con grande coinvolgimento a un pomeriggio leggero, dinamico e stimolante, che ha permesso di incontrare tante realtà nuove, desiderose di trovare spazi di dialogo, condivisione e confronto sui temi di cui il percorso ha deciso di occuparsi.

Grazie al gioco e alla dimensione informale, lə partecipanti hanno potuto approfondire parole, concetti ed esperienze legate alle questioni di genere, confrontarsi liberamente e riflettere su aspetti della vita quotidiana che riguardano tuttə, uscendo dall’incontro con spunti utili per continuare a interrogarsi e riflettere.

L’appuntamento del 21 febbraio con il laboratorio partecipato ad Arghillà si inserisce in un percorso iniziato il 29 novembre 2025 a Reggio Calabria e proseguito il 17 gennaio a Cataforio, che ha scelto fin dall’inizio di non restare in un solo luogo, ma di spostarsi nei diversi quartieri della città per incontrare più persone possibili, conoscere contesti e bisogni differenti e rendere la partecipazione sempre più diffusa e radicata nei territori.

Il laboratorio riproporrà il format già sperimentato con successo: un momento di ascolto e confronto in cui lə partecipanti saranno invitatə a rispondere alla domanda “Reggio è una città per tutte?”, condividendo vissuti, riflessioni e punti di vista sulla città, sulle disuguaglianze e sul modo in cui affrontiamo collettivamente e parliamo di questi temi.

“L’energia e la partecipazione emerse negli ultimi incontri – spiegano lə promotricə del progetto – ci confermano quanto ci sia bisogno di spazi aperti, accoglienti e accessibili per parlare di parità di genere. Portare il laboratorio nei quartieri significa creare spazi in cui partire dalle esperienze quotidiane delle persone, confrontarsi su come viviamo la città e le relazioni, e riflettere insieme sulle questioni di genere a partire dai territori”.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con il Centro Antiviolenza Angela Morabito e il Progetto F.A.T.A., che ospiteranno il laboratorio presso il Polo sanitario di prossimità di Arghillà, contribuendo a rafforzare il legame tra il percorso e le realtà attive sul territorio.

Il Percorso cittadino sulla Parità di Genere – Reggio per tuttə continuerà nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti, laboratori, momenti formativi e occasioni informali, dedicati a creare spazi di confronto sui temi di genere, attraverso dialogo e scambio sulle esperienze di chi abita i quartieri.

La partecipazione agli eventi parte del percorso è gratuita e aperta a tuttə: cittadinə, associazioni, gruppi informali e chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, confrontarsi, condividere esperienze e riflettere insieme sulle questioni di genere.

