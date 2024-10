Reggio, a piazza Castello “Paolo Borsellino 25 anni dopo… per non dimenticare”

Il prossimo 19 luglio ricorre il venticinquesimo anniversario della strage di via D’Amelio in cui persero tragicamente la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Per ricordare la Loro memoria l’Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Reggio Calabria, promuoverà la cerimonia “Paolo Borsellino 25 anni dopo… per non dimenticare” che si svolgerà mercoledì 19 luglio alle ore 18.30 presso Piazza Castello di Reggio Calabria.

In apertura porteranno i saluti Ornella Pastore presidente ANM sezione Reggio Calabria e il neo Procuratore generale di Reggio Calabria Bernardo Petralia. La serata sarà caratterizzata dalla rappresentazione teatrale “Giovanni e Paolo” Aldilà di Falcone e Borsellino scritta da Alessandra Camassa, magistrato e uditrice giudiziaria di Paolo Borsellino, con la regia di Dario Garofalo. Nel corso della cerimonia, alla presenza delle massime autorità, delle associazioni e degli istituti scolatici della Provincia di Reggio Calabria, porteranno la propria testimonianza Antonio Balsamo Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione, Nicolò Marino giudice del Tribunale di Reggio Calabria e Ottavio Sferlazza Procuratore della Repubblica di Palmi.

La cerimonia sarà presentata dagli alunni del liceo scientifico “L. Da Vinci” ed al termine sarà proiettato un video con le immagini del giudice Borsellino realizzato dalla stessa scuola.