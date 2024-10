Reggio, possibili disservizi idrici in alcune zone della città: ecco quali

Apprendiamo da SORICAL che la condotta, di proprietà e competenza della Sorical, che collega la Diga del Menta alla nostra città si è, per l’ennesima volta, rotta.

I tecnici di SORICAL ci hanno comunicato che l’intervento durerà circa una settimana. Pertanto si verificheranno disservizi, in particolare durante le ore notturne.

Altre zone saranno interessate da disservizi anche durante le ore diurne:

“È preoccupante che il problema si ripeta per la terza volta in un mese e stiamo approfondendo il perché. Gli Uffici comunali sono già attivati per porre rimedio alle emergenze con autobotti e interventi rapidi”.