Reggio, presentazione disco Magnolia Mattanza

Sboccerà, al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, la Magnolia dei Mattanza, il nuovo disco nutrito e curato nell’arco di due anni di ricerca sul campo e nel ricco archivio di Mimmo Martino, spirito e poesia del gruppo. Edito da Sveva Edizioni di Reggio Calabria, a cui si deve anche la produzione, e da Edizioni Miseria e Nobiltà di Milano, il nuovo disco sarà al centro del concerto, presentato in conferenza stampa al Malavenda Cafè, che avrà luogo giovedì 13 giugno alle ore 21, al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

Anche un albero maestoso dalle profonde radici e dai grandi e profumati fiori protesi verso l’alto, come a saldare cielo e terra, e nome dell’associazione culturale di Reggio Calabria, che per Mimmo Martino è stata costante ispirazione, Magnolia è soprattutto il brano inedito, che dà il titolo del nuovo disco dei Mattanza.

“Magnolia contiene brani inediti e qualche brano riarrangiato da noi in modo originale. Tra questi ultimi, anche Vitti ‘na crozza che, per Mimmo e per tutti noi, condensa la fusione tra la letteratura popolare e la nostra ricerca musicale e culturale. Invitiamo il pubblico a lasciarsi sorprendere ed emozionare dalla versione di questo brano in questo nuovo disco”, ha spiegato il musicista Mario Lo Cascio.