Reggio Pride, Bertullo (CPO) risponde alla Chiesa e difende Falcomatà

La dichiarazione del sindaco Giuseppe Falcomatà durante il corteo di sabato 27 e la sua partecipazione al Gay Pride di Reggio Calabria ha stizzito la Chiesa che ha diffuso nella giornata di oggi una dura nota contro il primo cittadino.

In attesa della replica di Falcomatà (arriverà?) riportiamo il testo dei due post apparsi sul profilo Facebook del presidente della Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Laura Bertullo.

“Segnalo sommessamente una differenza, sostanziale, tra pride e family day. Il pride accoglie tutti, omosessuali ed eterosessuali, come abbiamo ampiamente dimostrato in quel fiume di persone in strada, tutti insieme, etero e gay, abbracciati e felici, pochi giorni fa. Il family Day semplicemente non contempla, per sua stessa definizione di contenuti, la partecipazione degli omosessuali. Tutta qui la differenza. Se al family Day potessero partecipare gli omosessuali, nella loro libertà di considerarsi famiglia e rivendicare come ogni essere umano il loro diritto all’amore, sarebbe bellissimo davvero festeggiare insieme la famiglia, come aggregazione di amore umano intenso e vero, al di là dell’inclinazione sessuale degli individui. Se gli omosessuali non ci discriminano ma al contrario ci fanno gioiosamente partecipare alle loro feste per affermare i loro sentimenti perché noi eterosessuali ci sentiamo in diritto di escluderli in nome di una fantomatica supremazia del nostro orientamento sessuale? È un discorso di tale ovvietà che quasi mi sgomenta farlo in termini così elementari, vorrei alzare il livello del ragionamento, suffragarlo con somme prove ed eleganti filosofie, ma alcune cose nascono dentro una disarmante semplicità e da lì non riesci a spostarle, restano limpide nella loro verità apodittica, nel caso di specie quella inconfutabile del fatto che l’Amore è Amore, in tutte le sue forme, oltre ogni retaggio culturale discriminatorio.”