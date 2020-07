Reggio, pubblicati nuovi bandi per i corsi di formazione professionale

Nonostante l’emergenza Covid-19 che ha rallentato i processi di programmazione della città Metropolitana, grazie all’impegno del settore 5 Formazione ed Istruzione, guidato dal dirigente Francesco Macheda, sono stati pubblicati i bandi per i corsi di formazione 2020 della città metropolitana di Reggio Calabria.

Si va dal digital manager al responsabile per la sicurezza delle reti informatiche, dal tecnico di gestione per l’accoglienza passeggeri e dell’informazione turistica all’inglese per il turismo, senza dimenticare i corsi per termoidraulico pizzaiolo, pasticcere o per operatore che ottimi risultati hanno già dato nel recente passato .

Con il settore 5, abbiamo voluto realizzare un ventaglio di possibilità che fosse il più ampio possibile e che potesse abbracciare tutte le esigenze delle nuove e vecchie figure professionali, in modo da dare ai nostri giovani la possibilità di formarsi gratuitamente, nei settori strategici per il mondo del lavoro o per iniziare una’attività e per il futuro della nostra area metropolitana.

Un lavoro incessante che ha visto impegnati in prima linea tutti i gangli vitali del settore formazione professionale che hanno attuato le linee dettate dall’amministrazione metropolitana cercando di fornire il più ampio spettro di possibilità ai tanti corsisti che affolleranno le aule dei centri di formazione che dopo tanto lavoro e fatica siamo riusciti a rendere nuovamente operativi.

Non possiamo fermarci e attendere che il futuro ci travolga, bisogna muoversi in anticipo e cercare di comprendere quelle che saranno le professioni più ricercate anche nel futuro. Vogliamo che i nostri giovani, possano formarsi gratuitamente e in maniera eccellente, per poter dare loro la possibilità di spendere le loro competenze sul territorio metropolitano, in modo che tutti insieme, possiamo contribuire allo sviluppo sociale ed economico dell’area metropolitana.

Ringrazio tutto il personale del Settore 5 e del Servizio Formazione Professionale che si è impegnato costantemente ed in modo risolutivo, tanto da consentire la pubblicazione di bandi di formazione professionale che aiuteranno notevolmente il background dei tanti giovani e non che vi parteciperanno e che a breve presenteremo pubblicamente alla città. Un lavoro che ripetiamo da ormai 3 anni e che ogni anno non manca di fornire risposte eccellenti sotto il profilo professionale, umano e sociale.