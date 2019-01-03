Reggio – Raccolta differenziata, ancora disagi in alcune zone della città
L'AVR comunica i rallentamenti nella raccolta di rifiuti in alcune aree della città
03 Gennaio 2019 - 10:00 | Comunicato AVR
Il Comune di Campo Calabro ed AVR S.p.A. avvisano la cittadinanza che, a seguito del fermo impianti della frazione organica, nostro malgrado e per motivi totalmente indipendenti dalla nostra volontà e dal nostro operato, già dalla giornata odierna, potrebbero verificarsi rallentamenti, ritardi ed impossibilità nell’erogazione del servizio porta a porta.
Lo sforzo organizzativo in atto è massimo per contenere i disagi a carico della popolazione tutta.
Ci scusiamo per l’inconveniente e il disagio.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail serviziambientali.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando l’App DifferenziAPP.
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