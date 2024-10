Reggio, rapina in piena mattinata al Lidl in Via Padova

Nel corso della mattinata odierna, due uomini armati di pistole hanno perpetrato una rapina ai danni del vigilantes che stava ritirando l’incasso del Lidl sita in Viale Calabria.

I rapinatori sono riusciti a sottrarre il sacchetto contenente la somma di 45.000 euro prelevata dal Lidl, ed hanno attinto il furgone portavalori con un colpo d’arma da fuoco, senza riuscire a sottrarre quanto altro contenuto nel furgone.

Nessun ferito. La volante presente in Viale Calabria è tempestivamente intervenuta. I rapinatori si sono dati alla fuga, intervenuta la polizia scientifica per gli accertamenti di competenza. Le indagini sono in corso.