Reggio, Rione Marconi: si continua a brancolare nel buio

La drammatica realtà è che non esiste un sistema di prevenzione sanitaria, gestione dell'igiene urbana e tutela del territorio

Il Rione Marconi ieri è stato teatro dell’ennesimo film dell’orrore. Sostenere che la situazione sia diventata inqualificabile ormai non ha più senso. Nel corso degli anni sono stati versati fiumi di inchiostro e scattate decine di foto, ma la verità è che non si riesce ad andare oltre la retorica sterile e fine a se stessa.

La drammatica realtà è che non esiste un sistema di prevenzione sanitaria, gestione dell’igiene urbana e tutela del territorio. Arrivati a questo punto, dispiace constatare che non è una questione di inefficienza ma di completa indifferenza amministrativa rispetto a un problema che non può essere risolto con interventi raffazzonati senza alcuna gestione programmatica.

L’annosa questione del degrado urbano del Rione Marconi è diventata ormai una vera criticità, una piaga sociale che richiede una seria assunzione di responsabilità da parte di un’Amministrazione che, invece, continua a brancolare nel buio.

L’Associazione “Sbarre Per Sempre” non può che denunciare nuovamente la situazione di pericolo sanitario cui sono esposti i residenti e che merita di essere affrontata coraggiosamente nelle sedi opportuni che, evidentemente, sono quelle istituzionali e non sono i social network.