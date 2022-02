Reggio, manifestazione per i ritardi nei pagamenti dei lavoratori: "Siamo invisibili alle istituzioni"

Una manifestazione in piazza per chiedere rispetto per le lavoratrici ed i lavoratori impegnati negli appalti e nei servizi sanitari della Regione Calabria. Con questa motivazione, CGIL, Filcams e FP si sono ritrovati in via Diana, sotto gli uffici ASP di Reggio Calabria. I ritardi che ormai da tempo si susseguono nei pagamenti alle aziende convenzionate che lavorano in appalto per pulizie e guardiania, stanno provocando disagi enormi alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Giuseppe Valentino, ai microfoni di CityNow fa il punto della situazione anche in merito alle richieste portate all'attenzione delle istituzioni.