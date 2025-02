Reggio Ritmica apre le danze col botto per una stagione agonistica senza eguali

È partita alla grandissima la stagione agonistica 2025 per il sodalizio reggino di ginnastica ritmica Reggio Ritmica, capitanato dalla Dott.ssa Benedetta Lombardi, Psicologa dello Sport, Docente della Scuola Regionale dello Sport Coni, Tecnico Federale e Ufficiale di Gara Nazionale della Federazione Ginnastica di Italia e presieduto dalla Dottoressa Grazia Palermo, Dirigente Medico.

Le atlete del rooster agonistico hanno aperto la stagione sportiva in maniera eccellente, che meglio di così non poteva desiderarsi.

Primo tra tutte è l’esordio nel campionato Gold di serie C di Sylvie Romeo.

La giovanissima portacolori classe 2011, in prestito per questo campionato al sodalizio Marchigiano ASD Fantasy, ha calcato questa prestigiosa pedana già nella prima prova delle tre tappe previste, tenutasi a Fermo (AN) il 15-16 Febbraio.

La Romeo con l’attrezzo “cerchio” ha testato il suo nuovo programma individuale, reggendo bene all’emozione e ben figurando, considerato che nella zona tecnica 3 si è confrontata con atlete provenienti dalla massima serie (serie A).

Un altissimo livello di gara a cui la giovane si è fatta trovare più che pronta. Prossimo appuntamento in terra calabra l’8-9 Marzo per la seconda prova.

Non di meno, tutte le altre atlete della Sezione Agonistica Gold di Reggio Ritmica che il 22 Febbraio 2025, hanno disputato altri due importanti campionati Gold FGI: Torneo individuale Gold e Squadra allieve Gold 3.

Entrambe le competizioni si sono svolte a Catanzaro presso il “Pala Gallo” e l’organizzazione della gara è stata brillantemente curata dalla società di casa ( S.S.Kines Mediterranea)

Tutte, indistintamente, hanno dimostrato il loro valore, cimentandosi nei campionati federali riservati alle eccellenze della Ginnastica Ritmica, peraltro uniche rappresentanti della città di Reggio Calabria a sperimentarsi in questi due importanti campionati Gold.

Torneo Gold Italia:

Beatrice Fazzari per la categoria A1

Gaia Fiore, Rosanna Sarica, Michelle Scarfó per la categoria A2

Ludovica Pepè per la categoria A3

Carlotta Russo per la categoria Junior 2 ed ancora Sylvie Romeo per la categoria junior 1

Dalle più piccole alle più grandi hanno ottenuto i gradini più alti del podio e staccato il pass per la fase nazionale che si terrà dal 4 al 6 aprile.

Beatrice Fazzari, la più piccola della spedizione è oro nella classifica riservata alle A1 nelle specialità cerchio e corpo libero.

La piccola Fazzari, rientra in pedana come una “Ferrari” in corsa,facendosi trovare pronta al primo importante appuntamento della stagione, superando brillantemente un infortunio che le aveva imposto di star ferma per un periodo di tempo.

Esempio di passione,determinazione e amore per ciò che si fa Beatrice ha saputo rimontare e testare la pedana ancor meglio di prima.

È la volta di Michelle Scarfó, brillante new entry in Reggio Ritmica, scoperta sicura e vincente che per la primissima volta ha rotto il ghiaccio in una pedana di calibro “gold”. La Scarfó ha conquistato il secondo gradino del podio, dietro una graziosissima veterana della S.S. Kines. In soli pochi mesi il lavoro incentrato verso l’alta specializzazione ha dato i suoi frutti, l’impegno e la voglia di fare di questa ginnasta sono stati più che ripagati a maggior ragione del fatto che la stessa, supportata dalla famiglia viaggia ogni giorno da Marina di gioiosa Ionica per allenarsi in Reggio Ritmica.

Se le new entry sono una piacevole sorpresa, le veterane di casa Reggio Ritmica sono sempre una certezza:

È Oro per Ludovica Pepè che porta a casa due ottime esecuzioni agli attrezzi palla e clavette, prese in mano per la prima volta in occasione di questa competizione gold. La già convocata per due anni di seguito al progetto tutor gold, e quest anno anche in fase di zona tecnica, con uno stile del tutto nuovo e brioso ha saputo tenere alta la concentrazione in pedana e dimostrare così la sua crescita cimentandosi in delle nuove routines sempre più difficoltose ed elaborate, cucite su misura per la stessa.

Stessa cosa per Gaia Fiore, ribattezzata più volte “la fenice”, data la sua grande capacità emotiva nell’essere risolutiva in pedana ed essere sempre pronta ad affrontare nuove sfide tecniche, trasformando sempre tutto in opportunità .

Ginnasta espressiva, grintosa e talentosa, con ben due esercizi nuovi ed ancora tutti da rodare, ha conquistato il terzo gradino del podio, portando a casa delle esecuzioni dall’alto contenuto artistico oltre che tecnico, frutto di un lavoro costante, minuzioso e certosino.

Carlotta Russo, classe 2010 e Sylvie Romeo classe 2011 si tingono di Argento e Bronzo. Le più grandi della spedizione Reggina hanno dimostrato buona padronanza di se e della pedana, totalizzando ormai esecuzioni tanto elaborate e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista artistico.

L’investimento fatto sulle due atlete ha così ripagato con i suoi frutti più belli.

Russo e Romeo si confronteranno con le big di Italia a questo prossimo appuntamento Nazionale.

Passiamo invece al Campionato di squadra allieve Gold 3:

Benedetta Lombardi ha schierato in pedana :

Marta Anghelone, Beatrice Fazzari e Rosanna Sarica.

“Attente a quelle tre” è il soprannome di questa squadra tutta di primizie Reggine che, al loro debutto nel campionato di squadra allieve Gold 3 , si sono ben comportate dimostrando tenacia grinta e impostazione tecnica. “Attente a quelle tre” si piazzano sul secondo gradino del podio, dietro le colleghe ed amiche della SS Kines Mediterranea di Cz, staccando il pass per la finale Nazionale che si terrà a metà aprile a Caorle. Entrambe le squadre rappresenteranno la Calabria.

Sulle note de “il cuore matto” hanno iniziato il programma del campionato, eseguendo un esercizio collettivo complesso e articolato, dimostrando ottime qualità tecniche che fanno sempre più ben sperare nel prosieguo.

La composizione articolata e frizzante ha permesso alle piccole grandi atlete di esprimere, a livello artistico un concentrato di “effetti wow” e modalità innovative del lavoro di squadra, a pieno ritmo con la nuova idea di composizione collettiva, secondo le modalità del codice dei punteggi 2025-2028.

Marta Anghelone, anche lei new entry del settore agonistico, è entrata “a gamba tesa”, dritta verso la meta prefissatasi ad inizio anno.

La giovane classe 2014, ha affrontato la sua primissima pedana gold con molta serenità e con l’obiettivo di puntare in alto, consapevole della sua grande futuribilità.

Così piccola eppure tanto determinata la Anghelone è stata uno dei doni più belli di questo anno agonistico 2025.

Beatrice Fazzari e Rosanna Sarica, piccole veterane di Reggio Ritmica, hanno confermato la loro continua crescita sportiva durante questo appuntamento.

La successione “fune palla” ha comunque ottenuto un buon punteggio, nonostante alcune sbavature.

L’esercizio individuale del programma di squadra ha visto protagonista la piccola Rosanna Sarica, già esibitasi nel campionato Gold di specialità.

La Sarica,classe 2014, ha svolto la performance individuale, nel contesto di “competizione a squadra” in maniera impeccabile, a dimostrazione di quanto a questa tenera età “l’unione fa la forza” e di quanto sia importante cogliere la bellezza di lavorare in un gruppo sincero e coeso.

Con lo stesso identico esercizio, svolto successivamente durante il torneo gold individuale , purtroppo complice la concentrazione, per un importante fuori pedana ( duplice di attrezzo e ginnasta) ,non è riuscita a staccare il pass per la fase Nazionale del torneo gold. Comunque sia testerà la pedana gold Nazionale insieme alle compagne a Caorle.

La voglia di investire a trecentosessanta gradi sulle giovani atlete reggine è ormai il must di Reggio Ritmica che, con un progetto educativo concreto e strutturato insieme alle figure professionali e curato nei minimi dettagli, punta a dare l’optimum: dagli Psicologi Dott.ssa Elisa Mottola e Dott. Rocco Chizzoniti, ai Biologi nutrizionisti Dott.ssa Valeria Laganá e Dott. Vincenzo Sofia, ai medici Dott. Pasquale Favasuli, Dott. Francesco Catalano.

Si ringrazia sentitamente il Direttore Sportivo Dott.ssa Francesca de Leonardis, la Presidente, la D.t. Lombardi, l’A.t. Tetiana Kaganets, proveniente dalla scuola Ucraina,lo Staff tutto e le famiglie.