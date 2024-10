Reggio, Sara Costantino campionessa italiana di tiro a segno

Sara Costantino, nata a Monza ma cittadina di Reggio Calabria ormai da 22 anni, è campionessa italiana di pistola 10 metri donne da ormai tre anni consecutivi. La ragazza (classe 1995) dopo un paio d’anni in terra lombarda si è trasferita nella città reggina, iniziando un percorso sportivo in questa disciplina al “Tiro a segno nazionale Reggio Calabria”, allenata da Paolo Basile.

“Sono – afferma la ragazza ai microfoni di CityNow – campionessa italiana assoluta di pistola 10 metri donne da tre anni consecutivi. Ho partecipato anche al campionato europeo in Croazia e li sono arrivata decima ottenendo anche il record italiano di punti 575/600. Faccio parte della nazionale italiana e adesso mi trovo a Plzen. Qui ho partecipato al “50 Grand Prix of Plzen” arrivando in finale.”