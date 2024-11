A Reggio la seconda edizione del Gran Galà di Danza

Si terrà domenica 22 marzo p.v. alle ore 15.00, a Reggio Calabria, presso la palestra dell’Istituto Maria Ausiliatrice del rione Modena, la seconda edizione stagionale del “Gran Galà di Danza” promossa dalle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi.

L’evento – divenuto nel corso degli ultimi anni un appuntamento fisso ed atteso – segue quello dello scorso dicembre svoltosi in versione natalizia nel comune aspromontano di Calanna.

Il programma della manifestazione prevede il raduno dei partecipanti al mattino per le consuete prove tecniche. Dopo la pausa pranzo, alle ore 15 è previsto l’inizio ufficiale del “Gran Galà” con le esibizioni delle categorie Mini, Propaganda e FreeAge. La cerimonia conclusiva si terrà alle ore 16.30.

Per ulteriori informazioni, per i calendari ed i risultati in tempo reale dei campionati in corso di svolgimento, è possibile visitare il sito ufficiale del Comitato Regionale PGS Calabria: www.pgscalabria.it.gg