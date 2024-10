Reggio si riaccende. Appuntamento a Piazza Duomo per l’accensione dell’albero di luci

Dopo il grande successo dello scorso anno torna in Piazza Duomo a Reggio Calabria l’Albero di Luci che Fattoria della Piana – l’azienda leader in Calabria per la produzione di formaggi – regala ai reggini in occasione delle festività natalizie.

L’iniziativa – all’interno dei Mercatini di Natale realizzati dal Comitato Corso Sud, che ha confermato una proficua e solida partnership con Fattoria della Piana – quest’anno si arricchisce di un palco montato al centro della piazza che ospiterà una serie di eventi già programmati all’insegna del divertimento e della solidarietà, aperto alle iniziative di gruppi e associazioni.

L’accensione dell’Albero di Luci è programmata come da tradizione nel giorno dell’Immacolata: l’appuntamento in Piazza Duomo con i reggini è fissato per le ore 17 di domani, venerdì 8 dicembre. Saranno presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, il presidente di Fattoria della Piana Carmelo Basile e i rappresentanti del Comitato Corso Sud.

Ospiti speciali dell’accensione dell’Albero di Luci i bambini dell’asilo nido comunale aziendale del Cedir e i rappresentanti di alcune associazioni ed enti operanti nel settore della solidarietà.

Dopo l’accensione verranno anticipati alcuni degli eventi offerti gratuitamente in Piazza Duomo da Fattoria della Piana, in sinergia con l’associazione Incroci che cura la programmazione ed il supporto di altri enti e associazioni. All’interno del calendario, in via di completamento, saranno inseriti anche gli eventi di chi in questi giorni sta chiedendo e continuerà a chiedere la disponibilità del palco, per animare ogni giorno le festività natalizie.

Si parte domenica 10 dicembre alle 18 con le ciaramedde dell’Associazione zampognari di Cardeto in collaborazione con l’Ente Parco d’Aspromonte.