Reggio, tamponamento tra due auto: code in tangenziale

Un incidente è avvenuto pochi minuti fa in tangenziale, direzione nord verso sud, pochi metri dopo lo svincolo delle bretelle. Una delle due automobili coinvolte è andata a sbattere contro i blocchi di cemento che dividono le carreggiate. Non si conoscono ancora le cause del sinistro ne la dinamica, ma si segnalano lunghe code.

Sul posto sono presenti gli uomini della Polizia Locale.