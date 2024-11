Reggio. Una scuola al passo coi tempi. Nuovi laboratori per l’Istituto Comprensivo Moscato

Nuovi laboratori di ultima generazione all’istituto comprensivo “G. Moscato” di Gallina. A mettere in risalto le potenzialità del plesso, il Dirigente Scolastico Catena Giovanna Moschella che, augurando un buon anno a docenti e alunni, evidenzia le potenzialità dell’istituto che, (grazie ai fondi FESR – Obiettivo A – “Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema scolastico”, Azione 1 – “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo” – “Laboratori ed agenda digitale”), si è arricchito di nuovi laboratori distribuiti nei diversi plessi in modo da assicurare a tutti gli alunni pari opportunità educative.In particolare, per migliorare le attività didattiche e renderle ancora più coinvolgenti e a misura di studente, sono stati realizzati i progetti “LIM in classe” e “Aula multimediale mobile base 2.0” che hanno arricchito la strumentazione tecnologica presente nei plessi delle scuole primarie di Trunca, Oliveto e Terreti e della scuola secondaria Asprea dove è stato anche rinnovato il laboratorio di informatica già esistente, potenziando le attrezzature presenti e acquisendone di nuove.“Gli interventi – spiega la dirigente Moschella – mirano a valorizzare la multimedialità come strumento operativo finalizzato alla conoscenza e allo sviluppo di metodologie atte a potenziare le competenze dei destinatari per la realizzazione di attività didattiche innovative. Le tecnologie multimediali introdotte, stimolano l’attenzione e la motivazione degli alunni, arricchendo la possibilità degli studenti di partecipare attivamente a quanto avviene in classe e di apprendere in modo costruttivo e creativo. Fare scuola con l’ausilio di questi nuovi mezzi – conclude la dirigente – permetterà agli alunni, già nella scuola primaria, di sapersi muovere nell’odierno “villaggio” globale, imparando fin da piccoli ad utilizzare con abilità il computer in modo consapevole e costruttivo. L’istituto Comprensivo “G. Moscato” ampliando l’offerta formativa e permettendo un miglioramento degli strumenti per la didattica, si pone così all’avanguardia tra le scuole reggine potendo contare su ambienti di apprendimento innovativi e dotati delle più moderne tecnologie”.