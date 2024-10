Reggio, Università Mediterranea: attività didattiche a distanza per emergenza Coronavirus

A lavoro per garantire agli studenti il regolare svolgimento del semestre in corso con i servizi resi a distanza

In linea con le disposizioni del Governo a seguito dell’emergenza da COVID-19 e con le indicazioni del Ministro dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è impegnata per garantire agli studenti il regolare svolgimento del semestre in corso con i servizi resi a distanza.

A pochi giorni dalla necessaria repentina sospensione delle attività in presenza, le attività didattiche e curriculari, grazie alla pronta collaborazione di personale tecnico e docenti, sono state riavviate in modalità a distanza sincrona (come da calendario), secondo le indicazioni pubblicate nei siti istituzionali dei singoli Dipartimenti. Le attività didattiche a distanza riguardano in atto il secondo semestre a.a. 2019-2020 dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, nonché i corsi di dottorato di ricerca, la scuola di specializzazione per le professioni legali, i corsi di master e di alta formazione. Le lezioni e le esercitazioni sono frequentate in streaming attraverso la piattaforma Microsoft Teams accessibile da computer, tablet o smartphone. I servizi a distanza riguardano anche le risorse digitali del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Nei prossimi giorni i servizi a distanza saranno progressivamente estesi alle sedute di laurea e agli esami di profitto.

Si ringrazia la Comunità studentesca per il grande senso di responsabilità, l’ampia disponibilità e il crescente coinvolgimento. Ad oggi sono attivi circa 2500 utenti e 500 canali.

Per gli aggiornamenti consultare le apposite pagine informative del Sito istituzionale.