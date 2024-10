Reggio – Via Muratori riscopre il suo antico splendore, torna il basolato

Proseguono, a pieno ritmo, i lavori sul manto stradale in tutta la città. Il piano di rifacimento ha visto protagonisti i quartieri sia della zona nord che di quella sud, quello a cui però non si era ancora pensato era di riportare un pò di storia fra le vie del centro.

Questa mattina, con un post su facebook, il sindaco Falcomatà annuncia ai reggini una fantastica novità:

“La via Muratori riscopre il suo antico basolato lavico”.

Il progetto, finanziato dai “Patti per il Sud“, prevedeva la riqualifica delle vie principali di Reggio Calabria. Tra queste:

via Apollo;

via Pellicano;

via Marvasi;

via Cimino;

via Fiorentino;

via Arcovito;

via Magna Grecia;

via Battaglia;

via Caulonia;

l’area di Piazza Castello;

via Muratori;

via Possidonea;

via San Francesco da Paola

via Campanella;

via Spagnolio;

via del Torrione;

via Tripepi;

via XXI Agosto.

Alcune di queste sono già state interessate dai lavori, come ad esempio la via Possidonea e la via San Francesco da Paola. Altre sono in attesa di conoscere il loro destino. Non è detto che tutte le strade del centro vengano semplicemente asfaltate. Il sindaco della Città Metropolitana afferma infatti:

“Come per via Muratori, vogliamo fare lo stesso per altre strade del centro, anche recuperando e riutilizzando le basole e le pietre del Corso Garibaldi”.

Falcomatà non dimentica però uno dei problemi che grava sulla nostra bellissima città e che i reggini sono soliti ricordare: le buche.