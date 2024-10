Reggio, via Possidonea: strada interrotta per lavori – FOTO

Dopo i lavori iniziati nel mese di febbraio, estesi poi anche a quello di marzo, continua il traffico a 'intermittenza' in via Possidonea

I primi lavori riguardavano infatti i muraglioni che, di certo, avevano bisogno di esser risistemati. Gli operai si sono poi occupati del rifacimento del manto stradale. Una delle arterie principali di Reggio Calabria è ancora chiusa al traffico e destabilizza il normale transito del centro città.

QUANDO

I lavori hanno avuto inizio questa mattina, martedì 9 aprile alle ore 07:00 e proseguiranno fino a lunedì 15 aprile alle ore 17:00. La strada, interrotta per lavori, è quella che va dalla salita Massimo Mazzetto a Piazza San Marco.

Per agevolare la circolazione in città è stato istituito il senso unico in salita Massimo Mazzetto verso via Reggio Campi. Vige inoltre il divieto di sosta con zona rimozione. A causa dell’interruzione cittadini e commercianti si troveranno in difficoltà, per questo vi consigliamo ad utilizzare strade alternative al fine di evitare disagi e lunghe code.

