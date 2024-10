Reggio, ‘Yoga della risata per bambini’: un pomeriggio di musica e divertimento

La Ludoteca “Il Girasole” di Reggio Calabria presenta un nuovo e speciale evento dedicato ai più piccoli: lo Yoga della Risata per Bambini con Anna Elisa Meliadò.

L’evento si terrà il 21 giugno 2024 alle ore 16:30 presso la splendida location dell’ex Pineta Zerbi, al Waterfront di Reggio Calabria.

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga e della Festa della Musica, la realtà di Pentimele, che offre alle famiglie un servizio comunale gratuito, ha pensato di organizzare un pomeriggio ricco di divertimento, risate e benessere.

Lo Yoga della Risata è una pratica che combina esercizi di risata con tecniche di respirazione dello yoga, creando un’esperienza unica e benefica per i bambini. Questa attività non solo favorisce la salute fisica, ma contribuisce anche allo sviluppo emotivo e sociale dei partecipanti.

Anna Elisa Meliadò, esperta in Yoga della Risata, guiderà i bambini attraverso una serie di esercizi divertenti e coinvolgenti, incoraggiando la loro creatività e migliorando il loro umore. Sarà un’opportunità perfetta per i bambini di imparare a ridere senza motivo, esplorare nuove forme di espressione e fare nuove amicizie in un ambiente sicuro e accogliente. Inoltre, la giornata sarà arricchita dalla presenza di musica e altre attività ludiche che renderanno l’evento ancora più speciale.

Sarà una festa della musica e della gioia che coinvolgerà grandi e piccoli, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento straordinario!

“Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme una giornata indimenticabile”.