ReggioCheBalla: serata di beneficenza a favore di Dacci Una Zampa Onlus e Occupy Canile

Grazie RcB, grazie Calajunco, grazie Reggio Calabria!

Che magnifica serata! Lunedì sera al Calajunco Beach Club si è svolta la nostra serata di beneficenza organizzata dalla famosissima RCB organization (Marco Viglianti, Enzo Romeo, Gianluca Messineo) in compagnia dei nostri amici volontari di Occupy Canile e Dacci una Zampa Onlus!

Naturalmente c’eravamo anche noi di REPLACE!

Beh che dire, abbiamo ballato molto, abbiamo gioito tanto, abbiamo ricevuto donazioni…tantissime! 1575 Euro: un grandissimo traguardo!

E tutto questo grazie alla RCB che devolverà l’intero ricavato delle donazioni della serata per la realizzazione dell’Oasi Canina. Ma soprattutto grazie a tutti i Reggini e non, che lunedì sera, nonostante la pioggia, hanno fatto la fila per entrare, dando ognuno il proprio contribuito. Da un minimo di un euro ad un massimo stabilito solo dal proprio cuore! E il cuore di Reggio, quando si tratta di beneficenza, ha dimostrato ancora una volta che può essere davvero enorme!

Un gesto bellissimo che avrà dei risultati tangibili: primo fra tutti, un altro pezzetto di Oasi potrà essere costruito, secondo, il nome della RcB verrà scritto per sempre, all’interno dell’Oasi!

Con questa cifra donata, stando alle nostre rewards, la Rcb potrà scegliere se donare all’Oasi una sala per la toilettatura (1000 Euro) oppure se dividere la cifra in più rewards e veder apparire il suo nome in più punti dell’Oasi!

Ad ogni modo, un evento davvero speciale, che ci permetterà di mettere più mattoncini insieme per la costruzione dell’Oasi. Un Oasi che grazie ai vostri contribuiti si sta trasformando ogni giorno di più, da miraggio a reltà!

Replace è una piattaforma di crowdfunding volta al recupero dei beni inutilizzati. Visita il sito e scopri il progetto dell’oasi canina: www.replacefund.com/projcets/oasi-canina