La Reghion Volley torna alla vittoria in trasferta. Battuta Battipaglia

Torna alla vittoria in trasferta la Volley Reghion. Vittoria facile per 0-3 contro il fanalino di coda della Volley Battipagliese. Gara mai in discussione e pronostico rispettato per le ragazze di Mister Pellegrino, che si impongono in terra campana con un sonoro risultato. Inizia bene la Reghion dettando coralmente un buon ritmo di gioco che mette in mostra la determinazione delle biancoblu nel conquistare sin da subito il primo set.

La formazione di casa costruisce qualche buona giocata, facendo sì che il divario tra le due squadre non aumentasse, ma le reggine sanno amministrare bene il vantaggio.

Il primo parziale va alla Reghion per 14-25 Da segnalare anche le ampie rotazioni che hanno visto tutte le atlete scendere sul terreno di gioco.

Il secondo set si incanala sulla falsariga del precedente, la formazione reggina mette il turbo con l’intento di chiudere il parziale il prima possibile.

La Battipagliese entra in difficoltà e non riesce a contrattaccare le offensive della Reghion, che procede spedita verso la conquista del parziale.

Finisce 4-25 per le biancoblu, che si portano sul 2-0 nel match.

Nel terzo set parte bene la formazione di casa, che riesce a sorprendere le ospiti e realizzando buone giocate.

La Reghion però fa quadrato e torna a farsi sotto e recupera lo svantaggio per poi portarsi avanti anche di 9 lunghezze.

Le reggine ingranano la quinta e portano a casa anche questo set per 10-25.

Perentorio 3-0 molto importante in chiave salvezza e in vista anche del prossimo incontro contro la Volare Benevento tra le mura del Palacalafiore.

“È stata una partita abbastanza tranquilla, gestita molto bene dalle ragazze che erano concentrate sin dall’inizio – ha commentato Mister Pellegrino – giocandi contro queste squadre è facile perdere la concentrazione.

Ho fatto scendere in campo tutte le ragazze questa sera, anche durante la settimana per dare lo stimolo giusto – ha proseguito – settimana prossima attendiamo il Volare Benevento, gara nella quale cercheremo di dare il meglio e cercare anche di migliorarci in classifica.

Veniamo da due vittorie molto importanti contando quella di oggi – ha concluso – dobbiamo continuare così e le ragazze sono consapevoli e concentrate per lavorare bene durante la settimana”