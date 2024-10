Regionali, Aiello replica a Morra: ‘Lui è scappato, io resto in trincea’

Replica così Francesco Aiello, candidato alle elezioni regionali in Calabria a sostegno del Movimento 5 Stelle all’attacco proveniente dal Presidente della Commissione Antimafia.

“A questo punto è evidente che il senatore non parla come presidente della commissione Antimafia, ma porta avanti una battaglia personale di cui dovrà spiegare il senso; intanto ai nostri elettori, a chi crede nel nostro progetto e a tutte le persone oneste che ci stanno aiutando“.

Il candidato alla presidenza prosegue:

“Ho già detto che io non ho nascosto alcunché, non potendo rispondere per le colpe di un mio cugino morto 5 anni fa. “Go” Morra, credi che la Calabria risorga avvantaggiando, come stai facendo, il centrodestra e il centrosinistra? A chi giova? Per me bisogna ascoltare i cittadini calabresi e considerare le storie di impegno personale e il programma con cui ci presentiamo. Se ritieni, tu continua a vedere ombre ovunque, io preferisco guardare il sole”.